В аэропорту Казани из-за неблагоприятных погодных условий, в частности — сильного тумана, задерживаются 15 рейсов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казанском аэропорту из-за сильного тумана задержали 15 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В казанском аэропорту из-за сильного тумана задержали 15 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Было задержано прибытие самолетов из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя, Иркутска и Душанбе.

По данным онлайн-табло, время задержки рейсов составляет от 30 минут до 3 часов. Решение о выполнении взлета и посадки принимают командиры экипажей.

Сейчас аэропорт Казани работает в штатном режиме. Рейсы принимаются и отправляются.

Дарья Сайфиева