В казанском аэропорту из-за сильного тумана задержали 15 рейсов
В аэропорту Казани из-за неблагоприятных погодных условий, в частности — сильного тумана, задерживаются 15 рейсов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В казанском аэропорту из-за сильного тумана задержали 15 рейсов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Было задержано прибытие самолетов из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя, Иркутска и Душанбе.
По данным онлайн-табло, время задержки рейсов составляет от 30 минут до 3 часов. Решение о выполнении взлета и посадки принимают командиры экипажей.
Сейчас аэропорт Казани работает в штатном режиме. Рейсы принимаются и отправляются.