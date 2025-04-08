На СВО погиб боец с Ямала Константин Луценко

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) простятся с погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцом Константином Луценко, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Луценко

Фото: администрация Надымского района Константин Луценко

Фото: администрация Надымского района

В звании рядового он служил наводчиком в роте стрелкового батальона и погиб при исполнении служебного долга. «Он до конца был верен своей стране и воинской присяге, и навсегда останется для нас примером мужества и чести»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина