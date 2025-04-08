Муниципальную недвижимость на ул. Телевизорной в Красноярске выставят на продажу

Власти Красноярска выставят на продажу комплекс муниципальной недвижимости на ул. Телевизорной. Условия приватизации определены постановлением мэрии от 8 апреля.

Согласно документу, имущество, расположенное по адресу ул. Телевизорная, 1, будет реализовано единым лотом. Его начальная цена составит 84,6 млн руб. В приложении к постановлению указывается, что из этой суммы 51,82 млн руб. приходится на земельный участок площадью 1,7 га. В составе комплекса также 10 нежилых помещений, площадь самого большого из них — 4,4 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Сибирь» в январе 2025 года, предприниматель Ирина Достовалова приобрела в Красноярске недвижимость АО «Сельэлектрострой» за 257,3 млн руб. В том числе, 10 земельных участков общей площадью 2,4 га.

Валерий Лавский