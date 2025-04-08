Максим Решетников на форуме в ОАЭ обсудил инвестиционные возможности Кубани

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил стенд Краснодарского края на международном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба администрации региона. О региональных инвестиционных возможностях руководителю федерального ведомства рассказала директор краевого агентства по привлечению инвестиций Юлия Приходько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Решетников подчеркнул, что для зарубежных инвесторов сейчас особенно перспективны сферы, ориентированные на внутренний российский рынок — жилищное строительство, коммунальное хозяйство, производство продовольствия, внутренний туризм, культура и спорт. «Министерство работает над улучшением инвестиционного климата в стране, разрабатывает меры поддержки отечественных и зарубежных инвесторов, в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства в новых отраслях — промышленности, космической сфере и здравоохранении»,— отметил Максим Решетников.

Юлия Приходько сообщила, что у делегации Краснодарского края запланированы переговоры с представителями крупного бизнеса из арабских стран. «Мы подготовили конкретные кейсы для каждой компании с учетом специфики — в первую очередь это промышленные площадки, объекты санаторно-курортного и транспортно-логистического комплексов. Иностранный бизнес активно интересуется возможностями инвестирования в Краснодарский край — уже в первый день работы мы набрали базу перспективных контактов для дальнейшей точечной проработки»,— сказала госпожа Приходько.

В настоящее время региональное агентство сопровождает 240 проектов на сумму свыше 764 млрд руб. Еще 119 проектов находятся в стадии проработки, их реализация позволит привлечь в регион дополнительно 194,5 млрд руб. инвестиций.

Международный форум AIM Congress 2025 проходит в Абу-Даби с 7 по 10 апреля. Мероприятие собрало более 25 тыс. участников из 180 стран мира. В программе форума запланировано свыше 400 сессий с участием 1200 экспертов по темам прямых иностранных инвестиций, мировой торговли, финансов, цифровой экономики, предпринимательства и устойчивого развития.

Наталья Решетняк