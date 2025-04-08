В горных районах Кубани ожидается снегопад и похолодание до -10 градусов

Арктическое вторжение охватило даже южные регионы России, в результате чего в Крыму и на Кубани максимальная температура не превысит +6...11 градусов, сообщили специалисты центра «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Причиной возвращения зимних условий на Русскую равнину стал активный циклон, по периферии которого в регион проникают арктические воздушные массы. В понедельник фронтальная облачность вихря покрыла практически всю южную половину европейской части России. Только в северных широтах благодаря антициклону небо очистилось от туч.

По информации Краснодарского гидрометцентра, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет дождь, вечером в отдельных районах с мокрым снегом, в горной местности выпадет снег, локально прогнозируются сильные осадки. Ветер западного направления 5–10 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Утром в северной части края местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-2 градусов, что классифицируется как опасное явление. Дневная температура составит +5...10 градусов с понижением в течение дня до 1...6 градусов, в горах днем от +4 до -1 градуса.

На черноморском побережье облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь, гроза, утром местами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный 6–11 м/с, локально порывы 12–14 м/с. Температура воздуха ночью +2...7 градусов, днем +8...13 градусов.

На ближайшие двое суток метеорологи прогнозируют в крае переменную облачность и местами осадки в виде дождя. В южной половине региона в первую половину периода, в предгорьях и горах большую часть времени ожидается мокрый снег. 9 апреля в горах пройдет сильный снегопад. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер восточного направления с переходом 10 апреля на западный 5–10 м/с, в конце периода местами порывы до 15–18 м/с. Ночью температура составит 0...+5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-2 градусов. В юго-восточных предгорных районах похолодает до -1...-4 градусов, что также является опасным явлением. Дневная температура ожидается +5...10 градусов, 9 апреля местами в восточной половине края +1...6 градусов. В горах ночью -5...-10 градусов, днем -1...-6 градусов.

На черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, местами дождь. Ветер восточного направления с переходом в конце периода на западный 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +1...6 градусов, днем + 6...11 градусов.