Выставка трофейной техники НАТО откроется в Перми в середине мая

Выставка трофейной военной техники стран НАТО откроется в Перми на площади у ТРК «Спешилов» 15 мая и будет работать до 25 мая. Вход свободный, экспозиция будет открыта ежедневно с 12 до 21 часа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Выставка трофейной техники стран НАТО – это федеральный проект, реализуемый совместно с Минобороны РФ. Экспонаты – военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России.

«Такая выставка — не просто демонстрация военных артефактов, а способ формирования национального самосознания и патриотизма среди граждан России. В условиях современных геополитических вызовов и информационных войн такие мероприятия служат живым напоминанием о силе и стойкости нашего народа, а также о важности защиты национальных интересов. Выставка трофейной техники — это не только урок истории, но и пример для подражания, демонстрирующий мужество и героизм тех, кто стоит на страже Родины», – отмечают организаторы.

В экспозиции будет представлено 10 единиц трофейной техники, в том числе боевые машины пехоты Bradley, Marder-1A3, бронетранспортеры M113, FV103 Spartan, бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro.