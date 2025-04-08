Панама отозвала посла из России после двух месяцев работы

Министерство иностранных дел Панамы отозвало посла в России Холмана Делберта Катлина Тодда, сообщила газета La Prensa со ссылкой на ведомство. Его сняли с должности спустя два месяца после назначения.

В МИД Панамы не стали объяснять причин отзыва посла. В материале La Prensa говорится, что решение руководства вызвало вопросы у подчиненных господина Катлина Тодда, поскольку он только недавно приступил к работе. Кто возглавит диппредставительство, пока не известно.

По данным Департамента государственного протокола МИД России, Холман Делберт Катлин Тодд прибыл в Россию 1 февраля. 10 февраля он вручил замглавы российского МИДа Сергею Рябкову копии верительных грамот.