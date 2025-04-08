Житель Самарской области обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ

Полиция обнаружила около 500 г дымного и бездымного пороха в кладовке у жителя Самарской области. Преступление было совершено в Приволжском районе региона. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция узнала о причастности к преступлению местного жителя 1959 года рождения от его соседей. Силовики выехали к подозреваемому домой, обнаружили и изъяли у него две банки сыпучего вещества серо-зеленого цвета.

Экспертиза показала, что это дымный и бездымный порох, который относится к взрывчатым веществам метательного действия. Установлено, что подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.

На допросе фигурант уголовного дела рассказал, что порох остался у него после смерти близкого родственника. Подозреваемый знал, что для хранения взрывчатых веществ нужно соответствующее разрешение, но решил оставить порох и нарушить закон.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Материалы переданы в суд.

Георгий Портнов