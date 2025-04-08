Жителя Миасса привлекли к ответственности за ландшафтный пожар

В Миассе обнаружили и привлекли к административной ответственности 41-летнего местного жителя из-за распространения ландшафтного пожара. Горожанин выжигал медь для последующей сдачи в пункт приема и не обратил внимание на сильный ветер, распространивший пламя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар в Миассе сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 300 кв. м. Горела сухая трава вдоль берега одноименной реки. Спасателям удалось не допустить распространения огня на значительную территорию.

Виталина Ярховска