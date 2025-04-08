За ночь силы ПВО сбили 23 БПЛА над Белгородской и Курской областями

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре БПЛА сбили над Белгородской областью. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в регионе введены режимы КТО и режим ЧС федерального уровня. Аналогичные режимы действуют в Курской области, где с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ.

Об эвакуации жителей Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».