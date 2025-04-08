В Крыму из-за снегопада городские службы привели в режим повышенной готовности

Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада и понижения температуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На дежурство вышло шесть комбинированных машин, которые в случае необходимости будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение»,— говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что при необходимости более 400 сотрудников МБУ «Город» выйдут на обработку тротуаров и дорожек противогололедной смесью.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Крыму ожидаются сложные погодные условия из-за арктического холодного фронта — сильный дождь, мокрый снег и снег в горах. В южных, центральных и восточных районах полуострова прогнозируются очень сильные осадки.

Наталья Решетняк