Бывшего вице-мэра Тулуна осудят за махинации с премиями подчиненных

Тулунский горсуд Иркутской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей и.о. мэра Тулуна Елены Абрамовой. Ей вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, с 26 сентября 2019-го по 31 декабря 2023 года чиновница начисляла лояльным к ней подчиненным премии за якобы «выполнение особо важных и сложных задач». Всего за этот период сотрудники получили по распоряжению Елены Абрамовой более 1,2 млн руб.

«После подчиненные возвращали часть премии фигурантке дела, которая в последующем расходовала денежные средства на нужды администрации города»,— говорится в сообщении СУ СКР региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании чиновницы стало известно в марте 2024 года. В начале того же месяца суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Юрия Кариха. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Бывший глава города был задержан в октябре 2023-го. Его подозревают в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья.

Александра Стрелкова