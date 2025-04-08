На Дальнем Востоке началась контрбраконьерская операция «Нерест»

В регионах Дальневосточного ФО стартовала ежегодная операция федерального значения «Нерест», в ходе которой традиционно усиливаются меры охраны рыбы от браконьерского вылова, следует из сообщения амурского территориального управления Росрыболовства. Операция проводится в периоды нереста — с апреля по июнь, а в ряде регионов — в сентябре-октябре. Сроки для каждого региона страны фиксируются в правилах рыболовства.

«Инспекторы выходят в рейды на машинах, катерах, для обследования труднодоступных территорий используют беспилотники. Больше всего нарушений фиксируется утром и вечером, когда браконьеры ставят или снимают сети»,— отмечается в сообщении.

В 2024 году в рамках аналогичной операции было выявлено свыше 18,9 тыс. нарушений, в том числе более тысячи уголовных. Инспекторы изъяли более 40,7 тыс. единиц орудий лова, в том числе запрещенных, а также 71,7 т водных биоресурсов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск