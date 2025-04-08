Корабль Тихоокеанского флота условно потопил подлодку противника

Малый противолодочный корабль (МПК) «Советская Гавань» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в морском полигоне залива Петра Великого у берегов Приморья условно потопил субмарину противника.

«Экипаж МПК в ходе учения в назначенном районе провёл поисковые действия подводной лодки условного противника, а после обнаружения объекта выполнил элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа, «вражеская» подлодка была условно уничтожена противолодочным оружием»,— говорится в сообщении пресс-службы ТОФ. Роль субмарины противника исполняла одна из подводных лодок ТОФ.

МПК «Советская гавань» также успешно отработал элементы боя с надводным кораблем условного противника и обстрелял береговые мишени. Огонь велся из артиллерийских установок АК-176 и АК-630М.

Согласно открытым источникам, МПК «Советская гавань» проекта 1124М построен на Киевском судостроительном заводе, вступил в строй в декабре 1990 года. Имеет полное водоизмещение 1070 тонн. МПК предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в прибрежных районах.

Алексей Чернышев, Владивосток