Мост через Лену в Якутии позволит экономить до 4 млрд руб на «северном завозе»

Строительство моста через реку Лена увеличит транспортную доступность для населения Якутии с нынешних 22% до 87% и позволит сократить расходы на «северный завоз» почти на 4 млрд руб. в год. Об этом заявили в Якутске на пресс-конференции, посвященной проекту.

«Мост позволяет соединить три федеральные дороги: Колыма, Вилюй с автодорогой Лена. Он обеспечит круглогодичную автотранспортную доступность от Новосибирска до Магадана. Это существенно сокращает сегодняшний традиционный маршрут практически на 1000 километров»,— заявил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Гаджимагомед Гусейнов.

По словам премьер-министра Якутии Кирилла Бычкова, мост оптимизирует логистику и станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в мире. Уникальность заключается в экстремальных климатических условиях строительства в зоне вечной мерзлоты. Он подчеркнул, что центральный пилон моста достигнет высоты 285 м, что сопоставимо с Эйфелевой башней.

Строительство началось в октябре 2024 года после заключения Глвгосэкспертизы. Председатель правительства Якутии отметил, что сейчас активно ведутся работы на обоих берегах реки Лены. За зиму были изготовлены арматурные каркасы для буровых работ, забетонированы сваи на левом берегу, начаты работы на правом. Максимальная длина свай составляет 40 м, что эквивалентно 13-этажному дому. Всего планируется забетонировать 920 свай на 26 опорах.

Николай Борисов, Якутск