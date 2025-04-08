Главный федеральный инспектор ЕАО переведен в Хабаровский край

В Хабаровске представлен новый назначенный главный федеральный инспектор по региону Василий Нагибин, последние три года работавший на аналогичной должности в Еврейской автономии, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале во вторник, 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Нагибин

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Василий Нагибин

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Представил назначенца замполпреда президента в Дальневосточном ФО Игорь Кобыляченко. Предшественник господина Нагибина Николай Шевцов в прошлом году возглавил Хабаровскую краевую думу.

«Уверен, что опыт и знания главного федерального инспектора помогут вывести на новый уровень наше взаимодействие с федеральным центром, с органами власти всех уровней. От эффективности нашей совместной работы напрямую зависит благополучие жителей края, успешная реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие региона», — прокомментировал назначение губернатор.

Василий Нагибин родом из Забайкалья, но с 1991 года живет в Хабаровске. Основная карьера складывалась в сфере энергетики. Также он занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Эрнест Филипповский, Хабаровск