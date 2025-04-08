Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги в России

Министерство финансов США продлило разрешение для американских граждан и организаций на уплату налогов, сборов и пошлин до 9 июля 2025 года, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так Соединенные Штаты предоставляют исключение из санкций против РФ, предусмотренных указом №14024 (изменения в документ приняли в 2023 году).

Речь идет о платежах с участием российского Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина. Согласно санкционным документам, финансовые операции с участием этих организаций — запрещены. Положение лицензии же позволяет «физлицам США и организациям, прямо или косвенно принадлежащим гражданам или контролируемым ими, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты».

Лицензия раз в несколько месяцев продляется Минфином США с 2022 года. В сентябре 2024 года действие документа продлили до 8 января 2025 года.