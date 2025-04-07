Госпиталь за 5,2 млрд рублей построят в Адыгее

Объем инвестиций в проект строительства клинического госпиталя в Республике Адыгея оценивается в 5,2 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли республики. Координационный совет по экономической политике региона одобрил данный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Реализацией инвестпроекта займется ООО «Мать и Дитя Адыгея». Многофункциональный госпиталь возведут на территории Старобжегокайского сельского поселения Тахтамукайского района.

Проект предусматривает создание 29 палат послеродового отделения, 68 коек стационара, включая отделение реанимационной и интенсивной терапии новорожденных на 9 мест, 31 кабинет для поликлиники и 2 кабинета ЭКО. Планируется организовать 453 рабочих места.

По данным СПАРК, ООО «Мать и Дитя Адыгея» зарегистрировано в феврале 2025 года в поселке Новая Адыгея. Основным видом деятельности является работа больничных организаций. Генеральным директором компании выступает Татьяна Асаад. Владельцами являются МКПАО «МД Медикал Груп» через ООО «Хавен» (99,99%) и ООО «Клиника Мать и Дитя» (0,01%).

Вячеслав Рыжков