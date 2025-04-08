По магниевому следу

СКР расследует уголовное дело в отношении бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Петра Кондрашева. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств, бизнесмен объявлен в розыск. По данным источников, дело было возбуждено в ноябре 2024 года по заявлению бывшего делового партнера господина Кондрашева Сергея Поволокина. В 2016 году он погасил вексель на $9 млн, выданный Петру Кондрашеву другим бывшим совладельцем СМЗ Игорем Пестриковым в обмен на 24,99% акций завода, но в итоге все они были обращены в доход государства. Господин Поволокин считает, что его обманули. С господином Кондрашевым у них было несколько споров в арбитражном суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Кондрашев

Фото: Евгений Запискин Петр Кондрашев

Фото: Евгений Запискин

В базе данных МВД появилась информация о розыске бизнесмена Петра Кондрашева, бывшего владельца контрольного пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод», а также экс-акционера и директора ОАО «Сильвинит». В соответствующей карточке указано, что господин Кондрашев «разыскивается по статье УК». Других подробностей уголовного преследования бывшего участника списка Forbes не приводится. Известно, что бизнесмен после продажи в 2010 году «Сильвинита» проживает в Австрии. Розыск возложен на подразделение в структуре управления внутренних дел САО Москвы. По данным знакомых с ситуацией источников «Ъ-Прикамье», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) могло быть возбуждено по заявлению бывшего делового партнера Петра Кондрашева Сергея Поволокина изначально в отношении неустановленных лиц. Расследованием с ноября прошлого года занимаются следственные органы СКР.

Уже несколько лет господа Кондрашев и Поволокин выясняют отношения в судах. Один из споров касался операций с акциями ОАО «Соликамский магниевый завод». В 2015 году Петр Кондрашев и на тот момент совладелец СМЗ Игорь Пестриков заключили договор займа, который позже был изменен в вексельное обязательство на $9 млн. В качестве обеспечения его исполнения в залог были переданы принадлежавшие господину Пестрикову более 99,5 тыс. (около 25% от общего пакета) акций ОАО. В итоге обязательства Игоря Пестрикова погасил Сергей Поволокин, к которому перешло и право залога на указанный пакет акций.

Соликамский магниевый завод (СМЗ) является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом». Выручка в 2024 году — 11,213 млрд руб. (в 2023 году — 12,405 млрд руб.), чистый убыток — 1,1 млрд руб. (в 2023 году чистая прибыль в размере 75 млн руб.).

В 2022 году суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод», принадлежавших в том числе Петру Кондрашеву и Игорю Пестрикову. Суд согласился, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была проведена незаконно, в отсутствие согласия уполномоченного органа федеральной власти. Кроме того, было установлено, что, приобретая акции, господин Пестриков действовал в интересах Петра Кондрашева, а сам договор займа был безденежным. Позже на основании незаконности приватизации было прекращено и право залога Сергея Поволокина на акции Игоря Пестрикова. Последний был признан банкротом, сейчас идет процедура реализации его имущества.

В свою очередь, господин Поволокин потребовал в Замоскворецком суде Москвы признать недействительной сделку по исполнению им вексельного обязательства в пользу Петра Кондрашева. Суд согласился с этими требованиями, отметив в решении, что и господин Кондрашев, и Игорь Пестриков знали, что последний не мог передавать их в залог. В итоге господин Пестриков ввел Сергея Поволокина в заблуждение, а Петр Кондрашев, принимая оплату по векселю, также скрыл существенные данные для сделки. Таким образом господин Поволокин остался и без денег, и без права обращения залога на 25% акций СМЗ. В заявлении в СКР бизнесмен указал, что Петр Кондрашев и другие связанные с ним лица обманули его и похитили деньги.

Собеседник, знакомый с позицией господина Кондрашева, считает его уголовное преследование необоснованным. По его мнению, отношения предпринимателей носят гражданско-правовой характер. Кроме того, источник утверждает, что Петр Кондрашев якобы уже исполнил требования господина Поволокина.

Дмитрий Астахов