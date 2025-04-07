На Дону родители новорожденных получают пособия без заявления в Соцфонд

С начала 2025 года родители новорожденных детей получают пособия без подачи заявления в Соцфонд, сообщает пресс-служба Ростовского отделения СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проактивное назначение универсального пособия для родителей новорожденных происходит для тех семей, где уже выплачивают «детские» на других детей. За первые три месяца текущего года около тысячи семей в регионе воспользовались упрощенной процедурой получения пособия.

Величина пособия на новорожденного будет соответствовать размеру выплат на старших детей и действовать до окончания срока, установленного для предыдущих выплат, поясняют в ведомстве.

Право на единое пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума – 16 тыс. 669 руб.

Требования к доходу смягчаются, если в расчетном периоде трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам, таким как беременность, уход за ребенком или пожилым членом семьи.

Валентина Любашенко