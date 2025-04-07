«Такое решение только увеличит сроки расследования и усложнит ситуацию»

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми предлагается изменить порядок возбуждения и расследования дел о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК). Сейчас потерпевшие обращаются в суд самостоятельно, и в случае их примирения с клеветниками такие дела могут закрываться. Но если поправки примут, порядок изменится. Пострадавшим нужно будет обращаться в полицию, а та должна будет расследовать дело, и только после этого передавать его в суд. При этом нельзя будет закрыть дело о клевете по примирению сторон. Инициативу комментирует адвокат Наталья Бабиева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Если законопроект будет принят, я опасаюсь, что дела о клевете могут стать затяжными. Заявители будут вынуждены постоянно обращаться в полицию, где следствие будет проводиться, а затем передаваться в прокуратуру. Этот процесс может затянуться, так как прокуратура может запрашивать дополнительные материалы, а в конечном итоге дело будет передано в суд.

Если закон вступит в силу, это приведет к увеличению нагрузки на правоохранительные органы, которые и так перегружены. В результате заявителям придется долго ожидать результатов, что не только усложнит положение, но и увеличит сроки расследования.

Сейчас, когда заявитель может напрямую обратиться в суд, процесс идет гораздо быстрее.

Считаю, что было бы разумнее оставить возможность подачи заявлений о клевете напрямую в суд. Это упростит процесс как для заявителей, так и для всей судебной системы, сделает его более эффективным и быстрым».