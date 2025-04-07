В Черноземье 8 апреля будет облачно и дождливо, от -3°С до +6°С

Во вторник, 8 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и дожди, местами снег. Температура будет варьироваться от -3°С до +6°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность без осадков, а температура составит до -1°C. Днем ожидается облачность и дождь, до +4°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега, до +1°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +6°C.

В Курске ночью ожидается облачность, и может пойти снег. Температура опустится до -2°C. Днем прогнозируют облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега, до +3°C.

В Липецке ночью будет облачно, и могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега, до 0°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь, до +5°C.

В Орле ночью ожидаются облачность с прояснениями и снег, до -3°C. Днем пойдет дождь, и температура поднимется до +3°C.

В Тамбове в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до 0°C. Днем воздух прогреется до +5°C.

Егор Якимов