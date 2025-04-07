Приезжих в Новороссийске осудили за телефонное мошенничество на 138 млн рублей

В Новороссийске вынесен приговор двум уроженцам Архангельска, признанным виновными в телефонном мошенничестве в составе организованной группы. Суд, приняв доводы гособвинения, квалифицировал их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Как следует из материалов дела, в период с 5 по 17 октября 2022 года подсудимые, 39 и 32 лет, действуя совместно с неустановленными соучастниками, звонили жительницам Новороссийска и Уфы, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом несанкционированных операций по счетам они убедили потерпевших перевести средства на так называемые «безопасные счета».

В результате обмана женщины перевели на указанные мошенниками банковские карты свыше 132 млн руб. и 5,9 млн руб. соответственно. Суд признал доводы прокуратуры достаточными и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 9 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме, взыскание будет производиться солидарно с обоих осужденных. Для обеспечения исполнения решения суда наложенный ранее арест на имущество подсудимых сохранен.

Вячеслав Рыжков