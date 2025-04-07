Правительство поддержало заключение военных контрактов с лицами без гражданства

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, согласно которому апатриды — граждане, не имеющие никакого гражданства или подданства,— смогут заключать контракт на военную службу с Министерством обороны России. Изменения будут внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также в закон «О системе государственной службы», сообщает РБК со ссылкой на документ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РБК, что изменения направлены на облегчение заключения контракта людям, которые были лишены гражданства Украиной, но не успели получить российские паспорта. Он добавил, что инициатива не связана с проблемами с набором контрактников.

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, меры носят юридико-технический характер. «Сложно сказать, насколько сильно инициатива может повлиять на укомплектование российской армии, поскольку в настоящий момент отсутствует точная статистика о том, какое количество апатридов находится на территории Российской Федерации»,— сказал господин Груздев.