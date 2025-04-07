«Явно что-то здесь идет не так»

Вопросы висят в воздухе, пока на них никто не ответил: так в Кремле прокомментировали призывы Дональда Трампа прекратить боевые действия на Украине. В целом Москва готова к перемирию, однако требует учесть свои интересы в дальнейшем. Пока что этого не происходит. Ранее Вашингтон обещал добиться продвижения вокруг украинской проблемы в течение определенного количества недель. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс заходит в тупик.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия бомбит Украину. Президент США хочет, чтобы все это прекратилось. Далее следует привычный пассаж из цикла «во всем виноват Байден». Остался бы он — Трамп — в Белом доме, ничего подобного не случилось бы. Это универсальный ответ на любой острый вопрос. Интересно, кто-то пытался подсчитать, сколько раз все это звучало? Сложно сказать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал все это следующим образом: «Интересующие Россию вопросы висят в воздухе, пока на них никто не ответил. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киева». Это значит, что Владимиру Зеленскому не доверяем, желательно, чтобы он ушел. Видимо, идея с внешним управлением со стороны ООН остается актуальной.

Наверное, рано говорить, что переговоры в тупике, но, похоже, все к этому идет. США ждут от РФ позитивных сигналов о готовности к миру. Как говорил госсекретарь Марко Рубио, российского посланника Кирилла Дмитриева, что давеча был в Вашингтоне, очень просили донести этот посыл до сведения Кремля. Можно теоретически предположить, что российский ответ был озвучен. Тогда как Трамп четко сформулировал свою позицию: президента Украины выбирает народ, а не Белый дом, и вмешиваться в этот процесс он не собирается.

В итоге приходится повторить, что 47-й президент Соединенных Штатов сегодня находится в очень непростой ситуации. В мире по его милости бушует шторм, рынки падают, вооруженные конфликты продолжаются и на Украине, и на Ближнем Востоке. Тегеран ни в какие переговоры с Вашингтоном, судя по всему, вступать не желает. И даже широко разрекламированная ресурсная сделка зависла. Если кто забыл, ее собирались подписать в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Сейчас на дворе, как известно, апрель.

Мир до сего момента двигался по определенной траектории. Плохо или хорошо, это другой вопрос. Но двигался. Пришел Трамп и решил его развернуть. И заодно, видимо, убедил себя, что все лидеры остальных стран должны его слушаться, потому что он сулит им добро и процветание. Несколько это утопично звучит, не правда ли? Возможно, кто-то поспешил с оценками текущей ситуации на планете Земля.

Кроме того, есть такой фактор как бюрократия, которая не приемлет чужаков и всяких разных реформаторов, ведет против них подрывную работу.

Нет лучше способа утопить неугодного руководителя и конкурента, чем дать ему как следует ошибиться. Но вернемся к Украине, придется, видно, команде Трампа определяться, как быть дальше. Явно что-то здесь идет не так, не по радужному сценарию.

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Дмитрий Дризе