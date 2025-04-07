Мемориальную табличку установили на последнем доме Мейерхольда на Карповке

Мемориальную табличку проекта «Последний адрес» с именем актера, педагога и театрального режиссера Всеволода Мейерхольда установили в доме 13 на набережной реки Карповки 6 апреля. На мероприятии собрались около 70 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia / неизвестный автор Фото: Wikipedia / неизвестный автор

Отметим, что именно в служебной квартире №20 Мейерхольда арестовали в июне 1939-го. Он приехал в Ленинград, чтобы подготовить выступление пятисот студентов-физкультурников на предстоящий парад в Москве.

В итоге режиссера обвинили в участии в троцкистом заговоре, шпионаже в пользу иностранных разведок. В течение нескольких месяцев его допрашивали, после чего расстреляли 2 февраля 1940 года в Москве.

Реабилитировали режиссера и актера только в 1955 году, после смерти лидера СССР Иосифа Сталина. Точное место захоронения Мейерхольда на Даниловском кладбище установили в 1987 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на фасаде дома на набережной реки Фонтанки, 56 открыли мемориальную доску балерине Инне Зубковской.

Андрей Маркелов