В Энгельсе за поврежденные в ходе атаки БПЛА автомобили выплатят компенсации

В Энгельсе владельцы поврежденных от атаки БПЛА автомобилей начнут получать компенсации. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что финансовая помощь будет предоставлена пострадавшим жителям в течение ближайших дней.

«Владельцы транспортных средств, которые пострадали от атаки БПЛА в Энгельсе 20 марта, начнут получать материальную поддержку из бюджета региона уже на этой неделе. Также в ближайшее время финансовая помощь будет предоставлена пострадавшим жителям»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время продолжается оценка ущерба, причиненного дачным участкам и жилым домам. Большая часть этой работы уже выполнена. Губернатор подчеркнул, что перед администрацией Энгельсского района стоит задача начать перечисление средств до конца текущего месяца.