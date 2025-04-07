Единый государственный экзамен в Ростове стартует 23 мая

В 2025 году Единый государственный экзамен в школах Ростовской области стартует 23 мая. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИПИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для учащихся и педагогов разработаны методические рекомендации по использованию средств обучения при его проведении в 2025 году.

Согласно рекомендациям, в первый день аттестационной кампании, 23 мая, пройдут экзамены по истории, химии и литературе. В качестве допматериалов на биологию разрешено взять калькулятор, на литературу – словарь, а на химию – таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, электрохимический ряд напряжений металлов и калькулятор.

На экзамен по математике (базовый и профильный уровни) 27 мая можно взять только линейку.

Сдача ЕГЭ по русскому языку 30 мая будет проходить без «помощников».

2 июня выпускников будут экзаменовать по обществознанию и физике. С собой они могут взять линейку и калькулятор.

5 июня пройдут экзамены по иностранному языку (письменная часть), биологии и географии. На биологии и географии разрешено использование калькулятора.

10 и 11 июня школьники будут сдавать информатику и устную часть иностранного языка. На экзамене по информатике допускается использование компьютера со спецпрограммами для работы с электронными таблицами и текстовыми редакторами.

На устном английском потребуются наушники и устройство для воспроизведения аудиозаписей.

Важно отметить, что все технические средства не должны иметь доступа к сети интернет.

Валентина Любашенко