«Его любят и в России, и в США»
Владимир Осипов — о продолжении карьеры Александра Овечкина
895 шайб в регулярном чемпионате НХЛ еще не забрасывал никто, а рекорд Александра Овечкина до сих пор обсуждает весь мир. Звезды спорта и шоу-бизнеса поздравляют Овечкина, а поклонники хоккея ждут его ближайших матчей. В регулярном чемпионате «Вашингтон Кэпиталз» предстоит сыграть еще пять матчей. Но уже сейчас болельщики спрашивают: что дальше? Каким будет продолжение карьеры российского форварда, выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters
После того, как трибуны ледовой арены в Нью-Йорке, где состоялся рекорд, опустели, а восторженные возгласы болельщиков улеглись по обе стороны океана, вопрос, что дальше, возник сам собой. Александр Овечкин добился всего. Его любят в США и России, что еще совсем недавно казалось чем-то нереальным. Он находится на пике, но как теперь понимать эту планку еще выше, сложно представить. Ведь теперь от «Вашингтон Кэпиталз» болельщики будут жать еще одного Кубка Стенли. Но получится ли?
Ведь после такого эмоционального всплеска, как рекорд Овечкина, возможны варианты. Но сейчас уровень команды из Вашингтона невероятно высок, считает Андрей Николашин, который выступал в НХЛ: «Как играет команда, как она преобразилась, как она идет на первом месте! И независимо от того, Овечкин в составе или нет, клуб продолжает играть, это говорит о том, что там здоровый коллектив, и в команде все расставлено на свои места».
Пока «Вашингтон Кэпиталз» играет на таком уровне, можно не сомневаться, что Овечкин будет забивать. Но сколько? Этот вопрос беспокоит многих. Уже сейчас Александру начинают задавать вопросы о новых рубежах. Но он отвечает уклончиво.
— До тысячи планируете добивать?
— Дайте мне хоть отдохнуть чуть-чуть.
— Вы больше хотели забить дома или все равно?
— Все равно. Самое главное, что это все закончилось, и сейчас мы спокойно будем готовиться к новым играм.
Осторожность Овечкина можно понять. Да, у него еще целый год будет действовать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но что потом? Он не раз говорил, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо», но при этом если уровень результативности российской хоккейной звезды не упадет, то кто же его отпустит из «Вашингтона». С большой долей вероятности Овечкин останется за океаном еще на несколько лет, считает футбольный аналитик Игорь Ларин: «Александр Овечкин, скорее всего, продолжит свою карьеру в НХЛ — это тираж, это касса.
Овечкин может поставить себе историческую задачу и подписать контракт на сезон-два, но опять-таки это мы размышляем по его состоянию на сегодняшний день. Нужно понимать, что там был огромный эмоциональный подъем всей команды, а не только Александра».
И все же не будем забывать, что в сентябре 2025 года Овечкину исполнится 40 лет. Лига помнит невероятных звездных долгожителей. Например, Игорь Ларионов выходил на лед НХЛ в 43 года, Яромир Ягр — в 45 лет, Крис Челиос — в 48 лет, а Горди Хоу — в 52 года. Так что на первый взгляд время, для того что бы установить новые рекорды за океаном и в «Динамо» поиграть, у Овечкина есть. Главное, чтобы здоровье позволило.
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