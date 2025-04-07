Два участника СВО займутся военно-патриотическим воспитанием в региональных правительствах

Участники специальной военной операции (СВО), выпускники программы «Время героев» Артем Николаев и Антон Старостин будут курировать вопросы патриотического воспитания в правительствах двух регионов, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба президентского кадрового проекта для участников спецоперации.

Артем Николаев займется патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой участников СВО в должности вице-премьера правительства Пензенской области. Аналогичные вопросы в качестве зампреда государственного комитета молодежной политики в составе правительства Крыма будет курировать Антон Старостин.

Оба выпускника программы «Время героев» ранее проходили стажировки в соответствующих субъектах РФ, а их наставниками были главы регионов — Олег Мельниченко (Пензенская область) и Сергей Аксенов (Крым).

Артем Николаев родился в Пензе в 1995 году, окончил Военно-воздушную академию в Челябинске, во время службы был награжден двумя орденами Мужества, медалью Нестерова, двумя медалями «За отвагу». Антон Старостин родился в том же 1995-м в Калининграде, окончил Казанское высшее танковое командное училище, был удостоен звания Героя РФ в 2022 году, также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за выполнение задач в зоне СВО.

Оба бойца начали учебу по программе «Время героев» в 2024 году. Напомним, она была запущена указом президента в марте 2024 года с целью «перезапуска» карьеры и общественной жизни участников СВО.

Божена Иванова