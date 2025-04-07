Житель Новороссийска предстанет перед судом за убийство соседа

Житель Новороссийска задержан по обвинению в убийстве соседа после совместного распития алкоголя и возникшего конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, инцидент произошел ночью 16 марта 2025 года. 47-летний подозреваемый гостил у своего соседа на ул. Пролетарской. В процессе употребления спиртных напитков между мужчинами вспыхнул бытовой конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в голову, шею и туловище. Окровавленную одежду фигурант впоследствии выбросил в мусорный контейнер.

Тело погибшего впоследствии обнаружила его мать. Подозреваемого задержали, а следственный отдел Новороссийска СК по Кубани возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Анна Гречко