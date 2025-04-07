Бывший министр транспорта Чувашии Владимир Осипов и директор ООО «Дортех» Андриян Алексеев признаны виновными в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии бывший министр транспорта и директор фирмы осуждены за коррупцию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии бывший министр транспорта и директор фирмы осуждены за коррупцию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Владимир Осипов, занимая должность министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии в декабре 2022 года, организовал заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию Лапсарского проезда в городе Чебоксары.

Контракт был заключен на выгодных условиях с компанией ООО «Дорстар», руководителем которой являлся его близкий знакомый. При этом данная организация не соответствовала требованиям, предъявляемым к участникам подобных закупок.

Установлено, что действия Осипова были направлены также на благо своего сына, занимающего должность директора строительной фирмы. С этой компанией ООО «Дорстар» заключило договор субподряда на выполнение работ по одному из строительных объектов. В результате противоправных действий бюджету Чувашской Республики был причинен значительный материальный ущерб в размере более 3,3 млн руб.

Кроме того, в июне 2022 года Осипов организовал предоставление фиктивного платежного поручения от ООО «Дортех», возглавляемого Андрияном Алексеевым, в казначейство Министерства финансов Чувашии.

Платеж на сумму более 9,2 млн руб. был направлен по фиктивному контракту, заключенному с АО «Специализированный застройщик „Ипотечная корпорация Чувашской Республики“». Фактически денежные средства планировалось использовать для иных целей, не связанных с условиями контракта. Однако казначейство своевременно заблокировало перевод, предотвратив хищение средств.

В ходе следствия Владимир Осипов дал признательные показания. Вина обвиняемых была подтверждена многочисленными доказательствами.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество фигурантов дела на общую сумму более 15 млн руб.

По решению суда Владимиру Осипову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тыс. руб. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Андриян Алексеев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Артём Дергунов