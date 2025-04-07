Бывший топ-менеджер «Газпрома» строит мини-завод СПГ на Кубани

ООО «КХ Трейд», учрежденное экс-менеджером ПАО «Газпром» Василием Толстопятовым, реализует проект по строительству комплекса по сжижению природного газа с модулем продаж СПГ в Краснодарском крае. Как указано в отчетности компании за 2024 год, под строительство приобретен участок в Павловском районе региона за 5,5 млн руб. Строительно-монтажные работы уже начались, ввод первой очереди объекта намечен на вторую половину 2025 года, пишет «Интерфакс».

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Согласно отчету, проект предусматривает значительный объем капитальных вложений. Для его реализации «КХ Трейд» привлек заемные средства от юридического лица на сумму 385 млн руб. Финансирование осуществляется траншами, срок кредитного соглашения истекает 31 декабря 2031 года.

Компания зарегистрирована в Краснодарском крае в июне 2023 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Первоначально основным направлением деятельности являлась оптовая торговля зерном, однако в 2024 году предприятие прекратило этот бизнес, реализовав оставшиеся товарные запасы. В ноябре того же года общество зарегистрировало новый основной код деятельности — «Производство газа», которым планирует заниматься с 2025 года, говорится в пояснительной записке к отчету.

Василий Толстопятов родился в 1973 году в Краснодарском крае, окончил Орловский коммерческий институт и Ростовский юридический институт МВД. Входил в состав Госдумы пятого и шестого созывов, занимал должности в структуре «Газпрома», в том числе заместителя гендиректора ООО «Газпром газомоторное топливо» и гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Москва». В головной компании возглавлял корпоративный секретариат, а также аппарат председателя совета директоров Виктора Зубкова.

В августе 2024 года господин Толстопятов завершил работу в структуре «Газпрома», а также покинул пост исполнительного директора Национальной газомоторной ассоциации.

Вячеслав Рыжков