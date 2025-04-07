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В Татарстане ветеран СВО возглавил исполком сельского поселения

Ветеран специальной военной операции (СВО) Айдар Нуриев назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Тураевского сельского поселения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Менделеевского муниципального района Радмир Беляев.

Ветеран СВО Айдар Нуриев (слева) назначен и.о. руководителя исполкома Тураевского сельского поселения

Ветеран СВО Айдар Нуриев (слева) назначен и.о. руководителя исполкома Тураевского сельского поселения

Фото: Telegram-канал главы Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Радмира Беляева

Ветеран СВО Айдар Нуриев (слева) назначен и.о. руководителя исполкома Тураевского сельского поселения

Фото: Telegram-канал главы Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Радмира Беляева

«Уверен, он достойно справится с этой задачей, думаю, полученный в зоне СВО опыт будет полезен и в трудовой деятельности», — сообщил господин Беляев.

Айдар Нуриев уроженец села Тураево, отправился в зону СВО в 2022 году, где служил санитаром в полку 1232. За проявленные смелость и решительность при выполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни, он был удостоен Ордена Мужества.

Гульнара Куляшова, ранее занимавшая пост главы Тураевского сельского поселения, назначена исполняющим обязанности начальника Управления культуры района.

Артём Дергунов

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