В Татарстане ветеран СВО возглавил исполком сельского поселения

Ветеран специальной военной операции (СВО) Айдар Нуриев назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Тураевского сельского поселения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Менделеевского муниципального района Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран СВО Айдар Нуриев (слева) назначен и.о. руководителя исполкома Тураевского сельского поселения

Фото: Telegram-канал главы Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Радмира Беляева Ветеран СВО Айдар Нуриев (слева) назначен и.о. руководителя исполкома Тураевского сельского поселения

Фото: Telegram-канал главы Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Радмира Беляева

«Уверен, он достойно справится с этой задачей, думаю, полученный в зоне СВО опыт будет полезен и в трудовой деятельности», — сообщил господин Беляев.

Айдар Нуриев уроженец села Тураево, отправился в зону СВО в 2022 году, где служил санитаром в полку 1232. За проявленные смелость и решительность при выполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни, он был удостоен Ордена Мужества.

Гульнара Куляшова, ранее занимавшая пост главы Тураевского сельского поселения, назначена исполняющим обязанности начальника Управления культуры района.

Артём Дергунов