Нижегородские предприятия сократили количество вакансий до 40 тысяч

Количество вакансий на предприятиях Нижегородской области к апрелю 2025 года сократилось до 40 тысяч. В конце прошлого года региональные власти говорили о 60 тыс. вакансий. Наибольшая потребность в кадрах остается в обрабатывающей промышленности, строительстве, здравоохранении и образовании. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, сокращение вакансий и рост количества резюме на платформах-агрегаторах говорит о том, что рынок труда находится в поиске новых кандидатов. Работодатели и рекрутеры стараются активнее привлекать экономически активных граждан, которые не числятся как трудоустроенные или безработные.

«Работодатели хотят тех, кого на рынке раньше не было. Мы полгода посвятили достаточно глубокой аналитике, задавшись вопросом, есть ли в экономике региона экономически неактивные граждане. Выяснили, что они есть и их порядка 400 тыс. человек. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы “вбить” в экономику региона те кадры, которые сейчас не задействованы»,— отметил Игорь Пантюхин.

По его словам, в этой группе нижегородцы в возрасте 19-59 лет, среди которых люди с инвалидностью, мамы в декрете, те, кто ухаживает за социально-незащищенной группой людей и граждане, досрочно вышедшие на пенсию. Также в эти 400 тыс. могут входить участники теневого рынка занятости.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года в Нижегородской области насчитывалось более 500 тыс. граждан трудоспособного возраста, официально не занятых в экономике. Региональные власти намерены вовлечь таких граждан в трудовую деятельность.

Анастасия Титова