Суд запретил Астраханскому порту продавать зерновой комплекс по требованию мэрии

Арбитражный суд Астраханской области запретил регистрационные действия с земельным участком на ул. Пушкина, 66 в Трусовском районе облцентра, где ПАО «Астраханский порт» построило зерновые силосы. Соответствующее решение суд вынес по ходатайству муниципалитета.

ПАО «Астраханский порт» зарегистрировано в августе 1998 года в областном центре Астраханской области. С 23 января 2025 года руководителем является Максим Колташев. Предприятие специализируется на транспортной обработке грузов. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 66% и составила 969 млн руб., прибыль по сравнению с 2023 годом увеличилась на 377% до 208 млн руб. Стоимость организации возросла на 22% и составила 1,2 млрд руб.

Администрация Астрахани требует признать зерновой комплекс самовольной постройкой и обязать ПАО «Астраханский порт» снести его за свой счет в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда и взыскать неустойку в размере 30 тыс. руб. за каждый день просрочки. По мнению истца, объекты возведены без разрешительной документации и нарушают права граждан на благоприятную среду.

Суд удовлетворил ходатайство администрации, отметив, что запрет на регистрацию перехода прав предотвратит возможное отчуждение участка или его обременение до окончания разбирательства. Следующее заседание назначено на 19 мая.

Нина Шевченко