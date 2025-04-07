В Геленджике винодельня экс-главы Кубани сократила убыток до 95 млн рублей

Винодельческий комплекс «Шато де Талю» в Геленджике, принадлежащий семье экс-главы Кубани и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, по итогам 2024 года сократила убыток в 2,4 раза, до 95 млн руб. Соответствующая информация содержится в базе «СПАРК Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выручка винодельческого комплекса за 2024 год по РСБУ выросла в 1,4 раза относительно 2023 года, до 499,8 млн руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Валовая прибыль компании составила 50,9 млн руб., тогда как убыток от продаж вырос в 1,5 раза и составил 158,9 млн руб. Чистый убыток винодельческого комплекса сократился в 2,4 раза — с 227 до 95 млн руб.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Шато де Талю» зарегистрировано в 2005 году в Геленджике. Бенефициаром компании указана супруга экс-губернатора Кубани Ольга Ткачева.

Алена Воробьева