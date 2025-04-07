Житель Новороссийска обвиняется в убийстве соседа

47-летний житель Новороссийска обвиняется в убийстве своего соседа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 16 марта 2025 обвиняемый находился в гостях у своего соседа на улице Пролетарской. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт на бытовой почве. Обвиняемый нанес соседу удары руками и ногами в область головы, шеи и туловища. Свою одежду со следами крови он выбросил в один из мусорных баков.

Тело потерпевшего обнаружила его мать. Обвиняемый был задержан, в отношении него следственным отделом Новороссийска Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Обвиняемый заключен под стражу. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Алена Воробьева