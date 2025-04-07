Винодельня семьи экс-губернатора Кубани сократила убыток до 95 млн рублей

Винодельня «Шато де Талю», расположенная в Геленджике и принадлежащая семье бывшего главы Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, по итогам 2024 года сократила чистый убыток в 2,4 раза — с 227 до 95 млн руб. Соответствующая информация содержится в базе «СПАРК Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выручка предприятия за отчетный период увеличилась с 358 до 499 млн руб., себестоимость продаж выросла с 253 до 448 млн руб. Управленческие расходы составили 98 млн руб. против 82 млн руб. годом ранее.

Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, отрицательная динамика активов обусловлена как общей геополитической ситуацией, так и тем, что винодельня остается относительно молодым игроком рынка, продолжающим формировать свои позиции. В числе мер по стабилизации финансовых показателей указано повышение средней отпускной цены с 360 до 555 руб. за счет увеличения доли премиальных вин на 34% и сокращения эконом-сегмента на 55%.

Предприятие планирует активизировать маркетинговую деятельность, включая проведение презентаций, мастер-классов и обучающих мероприятий в торговых сетях, ресторанах и на площадках партнеров в различных городах России.

Согласно прогнозу, в 2025 году «Шато де Талю» ожидает рост выручки до 651 млн руб., в 2026 году — до 809 млн руб., в 2027-м — до 928 млн руб.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Шато де Талю» зарегистрировано в 2005 году в Геленджике. Бенефициаром компании указана супруга экс-губернатора Кубани Ольга Ткачева.

Вячеслав Рыжков