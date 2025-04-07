Мэрия Астрахани два года пытается снести здание с абонентским пунктом Газпрома

Арбитражный суд Республики Калмыкия запретил использование нежилого здания по переулку Пешему, 19 в Трусовском районе Астрахани из-за незаконного строительства. Решение было вынесено 2 апреля 2025 года по требованию мэрии облцентра.

В октябре 2024 года администрация Астрахани подала иск к владельцу здания площадью 427 кв м. ИП Брониславу Говбергу по причине того, что объект был возведен без соответствующего разрешения. Ранее в строении находился универмаг «Скорпион», в настоящее время там располагаются абонентский пункт «Газпром межрегионгаз Астрахань», филиал автошколы ДОСААФ и кофейня Kontrast.

Спор из-за участка начался два года назад. Тогда дело рассматривал Арбитражный суд Астраханской области. В декабре 2023 года суд не стал признавать объект самовольной постройкой, с чем мэрия не согласилась и оспорила решение. В мае 2024 года 12 Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное определение, поскольку земельный участок не предоставлялся для строительства, а разрешительная документация отсутствовала, и постановил освободить участок в течение полугода с момента вступления решения в силу, а за каждый день неисполнения был предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Несмотря на это, предприниматель продолжал эксплуатировать незаконно возведенное здание.

Вследствие этого муниципалитет подал иск с требованиями о запрете использования здания и его сносе, сославшись на нарушения законодательства. Арбитражный суд Республики Калмыкия поддержал позицию администрации, обязав господина Говберга прекратить использование объекта и запретив передачу прав на него третьим лицам. Также было решено снести здание в течение шести месяцев с момента вступления в силу определения.

Бронислав Говберг ранее являлся учредителем пяти ныне ликвидированных организаций: ООО «Грация», ООО ПКФ «Маяк», ООО «Автоломбард-Центральный», ООО «Ломбард-Центральный» и КПК «Лотос». Причиной рассмотрения дела в Арбитражном суде Калмыкии стало то, что ИП зарегистрирован в Элисте. Предприниматель имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Нина Шевченко