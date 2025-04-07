В Самарской области вынесли приговор жителю Ульяновской области из-за ДТП с двумя погибшими

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении 21-летнего жителя Ульяновской области. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

По данным ведомства, в октябре прошлого года водитель автомобиля Kia двигался со стороны Самары в направлении Ульяновска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault, в котором была семейная пара. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались на месте.

Руфия Кутляева