Мотивы русской культуры в украшениях Anastasia Simes Jewelry

Российская ювелирная марка Anastasia Simes Jewelry представила сразу несколько коллекций, основой для которых стали фольклорные и фантастические мотивы. Самая новая линейка называется «Русская» — она вдохновлена культурным кодом российской истории: в ней можно встретить образы Царевны со звездой во лбу, двуглавого орла и другие узнаваемые темы. Каждая из коллекций сосредотачивается на одной теме: «Доспехи», «Звезды», «Алхимия» — все эти названия подсказывают, о чем именно хотят рассказать ювелиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Следующая фотография 1 / 5 Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry Фото: Anastasia Simes Jewelry

Украшения делаются из сплавов, основными материалами стали серебро, золото, драгоценные и полудрагоценные камни. Прочность и долговечность украшений обеспечивает техника утраченного воска. Все коллекции доступны в корнерах ЦУМа, магазине Poison Drop и на сайте Anastasia Simes Jewelry.