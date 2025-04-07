В Чистопольском районе суд вынес приговор 66-летней жительнице села Старое Иванаево, ударившей мужа поленом по голове. Женщина была осуждена на два года условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщину осудили на два года условно за удар мужа поленом по голове

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане женщину осудили на два года условно за удар мужа поленом по голове

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Во время бытовой ссоры супругов женщина схватила полено у отопительной печи и ударила им мужа по голове. Потерпевший получил травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов