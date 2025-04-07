В Кропоткине модернизируют зону отдыха с детскими и спортивными площадками

В Кропоткине благоустраивают территорию для отдыха с установкой современного освещения, строительством пирсов, детских и спортивных площадок. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект предусматривает создание детской и спортивной площадок, размещение малых архитектурных форм. Завершающим этапом благоустройства станет озеленение территории с высадкой деревьев, кустарников и обустройством газонов.

В Краснодарском крае уже облагорожено более 1,4 тыс. зеленых зон, включая парки, скверы, набережные и придомовые территории. В 2025 году планируется обновить еще 103 общественных пространства в рамках национального проекта.

Анна Гречко