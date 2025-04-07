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Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

На трассе в Высокогорском районе Татарстана водитель ГАЗели погиб во время столкновения с двумя грузовиками. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

По данным пресс-службы ГАИ, сначала 53-летний автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, а после врезался в грузовик Sitrak.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дарья Сайфиева

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