На трассе в Высокогорском районе Татарстана водитель ГАЗели погиб во время столкновения с двумя грузовиками. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

По данным пресс-службы ГАИ, сначала 53-летний автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, а после врезался в грузовик Sitrak.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дарья Сайфиева