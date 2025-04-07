Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане
На трассе в Высокогорском районе Татарстана водитель ГАЗели погиб во время столкновения с двумя грузовиками. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
Водитель ГАЗели погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Татарстане
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана
По данным пресс-службы ГАИ, сначала 53-летний автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, а после врезался в грузовик Sitrak.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.