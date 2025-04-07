Спортсмены из Новороссийска завоевали «бронзу» Кубка России по хоккею на траве

Новороссийские хоккеисты выступили в составе сборной Краснодарского края на Кубке России по хоккею на траве. Команда завоевала бронзовые медали, сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

«Я горжусь нашими ребятами. Их трудолюбие и стремление к победе вдохновляют. Каждый из них внес свой вклад в этот успех, и я уверен, что впереди у них еще много побед»,— прокомментировал тренер команды Сергей Макаров.

Кубок России по хоккею на траве состоялся в Азове. В составе сборной Кубани выступали воспитанники спортивной школы «Олимпиец» из Новороссийска: Никита Макаров, Евгений Фефелов и Давид Черман. Лучшим вратарем Кубка России был признан новороссийский спортсмен Никита Макаров.

Алена Воробьева