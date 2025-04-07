Уфимского адвоката обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Следственный отдел по Советскому району Уфы предъявил обвинение адвокату в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, юрист, предложил родственнику своего клиента, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, передать взятку сотрудникам полиции за изменение меры пресечения с нахождения в СИЗО на домашний арест.

По данным пресс-службы УФСБ по Башкирии, речь идет об адвокате уфимского филиала коллегии «Технология защиты». Как сообщили в ведомстве, обвиняемый предложил изменить меру пресечения за 2 млн руб. В марте этого года 27-летний юрист получил 500 тыс. руб. Позднее родственник обвиняемого в распространении наркотиков обратился в УФСБ, сотрудники которого задержали адвоката после получения им оставшихся 1,5 млн руб. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Олег Вахитов