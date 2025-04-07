Нововоронежская АЭС завоевала пять медалей отраслевого чемпионата профмастерства AtomSkills-2025

4 апреля в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия X юбилейного отраслевого чемпионата профмастерства AtomSkills*-2025. Нововоронежская АЭС была представлена в пяти компетенциях и в каждой из них завоевала призовые места — два золота и три серебра.

Фото: предоставлено организаторами "AtomSkills-2025"

Победителем в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» стал начальник специального научно-технического отдела Нововоронежской АЭС Константин Сластухин в паре с Владимиром Елкиным (Консист-ОС) под руководством эксперта Евгения Смирнова (Калининская АЭС).

Копилка сборной Нововоронежской АЭС пополнилась еще одной золотой медалью благодаря победе в студенческой лиге компетенции «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование», где первое место заняла Полина Бедрина (Воронежский государственный университет) и ее эксперт специалист управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Анна Буракова.

Три серебра НВ АЭС взяла в трех командных компетенциях — «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Цифровое ПСР-предприятие» и «Управление качеством». Стоит отметить, что команда «Цифрового ПСР-предприятия» участвовала в отраслевом чемпионате впервые, а в команду «Управления качеством», помимо сотрудников Нововоронежской АЭС, вошла участница от Ростовской АЭС.

«Из года в год наши специалисты заявляют о себе яркими победами во все большем количестве отраслевых компетенций, подтверждая лидерские позиции. Успехи на чемпионатах — это доказательство не только высокого профессионализма наших работников, но и их стремления к постоянному развитию умений и навыков», — подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» главным отраслевым экспертом стал заместитель начальника электроцеха Александр Зимин, а техническим экспертом — начальник участка электроцеха Александр Русинов. Также от Нововоронежской АЭС на чемпионат отправились Юлия Шмигирилова (ЛПФО) в качестве психолога и начальник отдела развития персонала Ангелина Ерёмина — как тимлидер сборной Электроэнергетического дивизиона.

AtomSkills-2025 прошел в знаковый для отечественной атомной промышленности год — ее 80-летнего юбилея. В сборную Электроэнергетического дивизиона вошло 245 участников, которые показали себя в 31 из 42-х компетенций Чемпионата. Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав 35 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых, побив тем самым собственный рекорд в медальном зачете.

Чемпионат прошел с 30 марта по 4 апреля традиционно в международном формате, собрав более 2000 участников и экспертов из России, Китая, Турции, Египта, Бангладеш, ЮАР, Узбекистана, Беларуси, Индонезии, Индии, Казахстана.

Победители и призёры чемпионата войдут в состав сборной Госкорпорации «Росатом» и представят Россию на национальных и международных соревнованиях по профессиональному мастерству.