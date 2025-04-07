Миллионные убытки ижевского «ИжГЭТа» снизились за год более чем в 19 раз

Выручка МУП «ИжГЭТ» составила 2 млрд руб. в 2024 году, что на 7,4% или 141 млн больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах ижевского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». При этом чистый убыток компании за год сократился с 17,5 млн руб. до 903 тыс. в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным системы, МУП «ИжГЭТ» было зарегистрировано в Ижевске в 1992 году. Предприятие занимается регулярными перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении. МУП «ИжГЭТ» реализует 11 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов Ижевска. В распоряжении предприятия два троллейбусных парка и два трамвайных депо.

В начале февраля «Ъ-Удмуртия» писал, что исполнительным директором МУП «ИжГЭТ» стал экс-глава одного из районов Перми Игорь Сальников. На посту он сменил Андрея Батова, находящегося под следствием по делу о привлечении сотрудников МУПа к строительным работам в личных домовладениях.

Подробнее о деле Андрея Батова читайте в материале «От депо до СИЗО».