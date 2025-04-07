Завтра, 8 апреля, днем на территории Республики Татарстан местами ожидается ветер с порывами до 15–20 м/с. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ночью и утром прогнозируется туман. В отдельных районах региона возможна гроза.

В ведомстве отмечают, что не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

По сообщению Гидрометцентра Татарстана, завтра днем в республике ожидается умеренный дождь. В ночные и утренние часы возможен туман. Днем в отдельных районах возможна гроза.

Ночью ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, днем его скорость возрастет до 9–14 м/с. Местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Минимальная температура в ночные часы составит от 2 до 7 градусов выше нуля. В дневные часы максимальная температура составит от 15 до 20 градусов выше нуля.

В Казани ночью ожидается небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-восточный 6–11 м/с. Минимальная температура воздуха в ночные часы прогнозируется от 4 до 6 градусов выше нуля.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Утром возможен туман в отдельных районах, а днем не исключена гроза. Ветер юго-восточный, днем 7–12 м/с, с порывами до 15–18 м/с в некоторых районах. Максимальная температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов выше нуля.

Артём Дергунов